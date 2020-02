Seit mehr als über ein Jahrzehnt ist notebookinfo.de die erste Anlaufstelle vor dem Kauf von Notebooks. Wir bieten unseren Lesern eine neutrale Beratung von erfahrenen Experten, aussagestarke Vergleiche und zuverlässige Ratgeber. Zeitgleich versorgt Sie unsere unabhängige Redaktion aus Fachjournalisten mit aktuellen News und Testberichten aus der IT-Welt. Zum Beispiel über Neuerscheinungen, Trends, Zubehör und Software. Dabei geben wir wertvolle Tipps für Alltag, in einer Sprache die auch Technik-Laien verstehen.

Riesen Produktvergleich

Unsere umfangreiche Kaufberatung beginnt in unserem Produkt- und Preisvergleich. Der notebookinfo.de Konfigurator für Notebooks ist dabei die erste Anlaufstelle. Hier können Sie selbst entscheiden, welche Kriterien Ihnen beim Kauf am wichtigsten sind und Ihr Wunschgerät schnell und einfach finden. Zusätzlich führt Sie unsere interaktive Kaufberatung mit einfachen Fragen zum Ziel und ermittelt für Sie eine Auswahl an Geräten, welche auf Sie persönlich zugeschnitten ist.